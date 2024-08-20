Помощник главы Чечни прогнозирует завершение СВО в ближайшие месяцы

Свои предположения он озвучил в ходе беседы с китайским военным корреспондентом Лу Юйгуанем. Его словами поделилось РИА Новости.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что специальная военная операция на Украине может завершиться в течение ближайших двух-трех месяцев. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны также утверждает, что ситуация находится под контролем российской армии.

При этом речь идет не только о Курской области. По словам Алаудинова, совсем скоро завершится «полностью вся СВО».

Ранее Минобороны РФ показало видео с уничтожением бойцов ВСУ в Сумской области. Российские солдаты нанесли удар по складу вооружения и пункту управления в Глухове ночью во вторник, 20 августа.