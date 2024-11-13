Иностранцам из новой базы МВД решили запретить регистрировать в России браки

Иностранные граждане, включенные в России в специальный реестр контролируемых лиц, не смогут заключать официальные браки на территории страны. Об этом сообщило Министерство юстиции РФ, которое привело на своем сайте проект приказа о нововведении.

Министерство внутренних дел со следующего года начинает вести специальный список контролируемых лиц, куда будут включать мигрантов. Теперь работники ЗАГСОВ станут проверять всех подающих заявление о вступлении в брак, не включены ли заявители в реестр, куда вносятся все контролируемые лица.

«Такая проверка будет осуществляться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения государственной регистрации брака», — отмечено в приказе.

В том случае, если заявитель находится в реестре, то ему откажут в официальной регистрации брака на территории РФ. Поправка по этому поводу будет внесена в соответствующий регламент.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели ужесточить условия в сфере сдачи жилья в аренду мигрантам. В законах могут прописать, что аренда должна происходить исключительно по договору, и вдобавок на срок, не превышающий один год.