Иностранцев из вуза на Урале накажут после угроз изнасиловать русских студенток

Студенты из Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), приехавшие из арабских стран, угрожали избиением и изнасилованием другим студентам. Как сообщили в учреждении «Газете.ру» , с хулиганами идут разбирательства. Их могут отчислить.

Руководство университета уже установило лиц, которые угрожали другим студентам. Более того, они получили на руки все переписки с неправомерными заявлениями. В вузе подчеркнули, что такое поведение недопустимо ни в каком учебном заведении. В уральском же обучаются граждане 68 стран, для которых это не только неприемлемо, но и крайне оскорбительно.

«Имена основных участников беседы нам известны, мы с ними встретились. Как только университет во всем разберется, поймет, с чего все началось, почему это все началось — мы, безусловно, расскажем. Меры реагирования, естественно, будут. Те, кто был виновен в подобных вещах — они будут наказаны. Они могут быть наказаны вплоть до отчисления. Это очень серьезная тема для университета», — сообщила начальник информационно-рекламного управления УрГЭУ Оксана Избышева.

В переписке лица, предположительно из арабских стран, называют учащихся в вузе «свиньями русского народа», а также обещают изнасиловать русских девушек.

Ранее сообщалось, что осужденный за убийство и изнасилование подростка экс-курсант МЧС просит отправить его на СВО.