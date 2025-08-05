Иностранцы занялись сексом в маршрутке на глазах у прохожих

В Паттайе, Таиланд, разгорелся скандал после того, как в сети появилось фото, запечатлевшее пару, предположительно, занимавшуюся сексом в открытом маршрутном такси на глазах у прохожих. Инцидент вызвал гнев местных жителей, пишет издание The Thaiger.

Фотография, на которой женщина сидит лицом к мужчине у него на коленях, вызвала волну возмущения в социальных сетях. Позднее стало известно, что пара была иностранцами.

Жители Паттайи обвинили их в нанесении ущерба репутации страны и неуважении к общественным нормам. Несмотря на то, что в маршрутке в момент инцидента не было других пассажиров, их действия наблюдали многочисленные прохожие.

Один из комментаторов выразил сожаление по поводу того, что иностранцы портят Паттайю, несмотря на то, что сами же называют ее «городом греха». Он отметил, что прожил в городе 27 лет и никогда не видел ничего подобного.

Местный телеканал Channel 7 пообщался с водителем маршрутки, который рассказал, что пара села в его такси около восьми часов вечера 2 августа по пути к пляжу. Вскоре он заметил странное раскачивание автомобиля, посмотрел в зеркало заднего вида и был шокирован увиденным. Он потребовал, чтобы пассажиры прекратили непристойные действия, на что те ответили, что просто шутят.

Водитель отметил, что иностранцы были в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре он высадил их возле отеля и добавил, что работает водителем маршрутки много лет, но с подобным столкнулся впервые. Информация о том, будут ли власти применять какие-либо санкции к нарушителям общественного порядка, отсутствует.

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