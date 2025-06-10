Владельцы iPhone в России массово жалуются на катастрофические баги в iOS 26

Бета-версия iOS 26 массово блокирует iPhone российских пользователей, превращая их в неработающие кирпичи, а владельцы устройств называют новую систему самой проблемной за последние 12 лет. Об этом пишет SHOT.

Презентованная накануне операционная система iOS 26 стала настоящим кошмаром для владельцев iPhone. Россияне массово жалуются на критические баги, которые превращают устройства, по сути, в кирпичи с разряженной батареей.

Основная проблема заключается в том, что многие смартфоны в процессе установки обновления полностью перестают функционировать и переходят в постоянный режим зарядки. Спасти гаджет можно только откатом на предыдущую версию прошивки через подключение к компьютеру.

Тем пользователям, которым удалось успешно установить бета-версию iOS 26, приходится сталкиваться с целым букетом неприятных сюрпризов. Как пишет SHOT, система самостоятельно меняет обои рабочего стола, отказываются запускаться приложения служб доставки, исчезают иконки программ с главного экрана.

Особенно страдают российские пользователи — в новой системе русский язык добавлен не во всех разделах интерфейса. Кроме того, владельцы iPhone сталкиваются с постоянными потерями сигнала сотовой сети, что делает использование телефона практически невозможным.

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