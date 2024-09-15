Инспектор ГАИ сбил троих детей, перебегавших дорогу в подмосковном Ступине

Трое детей перебегали дорогу в неположенном месте в городе Ступино Московской области и были сбиты автомобилем, за рулем которого находился сотрудник ГИБДД. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на пресс-службу подмосковной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел еще в минувшую пятницу, 13 сентября, в поселке Михнево Ступинского городского округа. 27-летний сотрудник подмосковной ГИБДД за рулем автомобиля «Ода» не заметил перебегавших трассу детвору и наехал на детей.

«Водитель… совершил наезд на трех несовершеннолетних 2017, 2018 и 2019 годов рождения, перебегавших проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, без сопровождения взрослых», — сообщили в МВД.

В Тпм добавили, что мужчина был отправлен на медосвидетельствование, которое показало, что он находился за рулем совершенно трезвым. Пострадавшие дети были сразу госпитализированы с различными телесными повреждениями. В МВД уточнили, что по данному факту начата проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

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