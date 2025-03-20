Инспекторы ГАИ провели для дошколят Шатуры пешеходную экскурсию «Безопасный город»

Во время мероприятия ребятам напомнили о правилах дорожного движения. Особое внимание уделили вопросам, как правильно переходить дорогу по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. Инспекторы объяснили малышам, что обозначают некоторые дорожные знаки. Специалисты уверены, что ребята усвоили полученные знания, а также непременно будут выполнять правила при переходе дороги.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Нужно обязательно соблюдать правила дорожного движения. Когда на светофоре горит зеленый свет, то можно переходить дорогу, а когда красный, надо ждать, когда загорится зеленый», — поделились впечатлениями о пешеходной экскурсии Ника Батракова и Вероника Сысоева — воспитанницы дошкольного отделения 28 МБОУ «Лицей г. Шатура».

В завершение практического занятия инспекторы подарили дошколятам фликеры. Для пешеходов это очень ценная вещь. Фликеры делают пешеходов заметнее для водителей. Так, при наличии фликера водитель заметит пешехода на расстоянии 100 метров, а без него — только 20. В случае экстренной ситуации у водителя будет больше времени, чтобы среагировать и обеспечить безопасность участников движения.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

Отметим, что в муниципалитете на регулярной основе проводят профилактические акции. Вопросам детской безопасности уделено приоритетное внимание. Участниками мероприятий становятся дети и их родители.

Ранее сообщалось, что новая автомобильная дорога соединит две части города Шатура.