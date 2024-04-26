Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства жилого дома с детским садом

Инспекторы Главного государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства третьего этапа одного из корпусов жилого квартала «Самоцветы мира» в Реутове, возводимого на Проспекте Мира. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в настоящее время готовность двухсекционного корпуса переменной этажности превышает уже семьдесят процентов, а монтаж внутренних инженерных сетей в секции будущего детского сада выполнен на 40%.

Примечательно, что в здании корпуса есть технический этаж, подполье и чердак. Детский сад на 84 места встроен на первом этаже. Также есть подземный паркинг на 540 машино-мест. Возводить здание начали в середине июля 2022 года, завершить планируют к концу сентября текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что масштабная программа модернизации ЖКХ Подмосковья затронет 5,4 миллиона жителей.