Инспекторы Главгосстройнадзора проверили строительство многоуровневой парковки в ЖК «Эко Видное 2.0»

Инспекторы Главного государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили строительство надземного паркинга с круглосуточной автомойкой в ЖК «Эко Видное 2.0» в микрорайоне Купелинка в Ленинском городском округе.

Текущая строительная готовность объекта составляет уже пять процентов. Уже выполнен комплекс работ подготовительного периода, завершены земляные работы, готов фундамент. В настоящее время строители приступили к возведению несущих конструкций надземной части будущей парковки.

Согласно проекту, здание парковки будет девятиэтажным, его общая площадь составит порядка 16 тысяч квадратных метров. Для автотранспорта жителей ЖК будет доступно почти пятьсот машиномест. На первом этаже паркинга обустроят 2 поста круглосуточной автомойки пропускной способностью в 128 авто в сутки. Завершить строительство планируют в третьем квартале 2026 года.

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