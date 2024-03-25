Инспекторы Гостехнадзора выявили три случая подделки документов в Подмосковье

Инспекторы Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области за неделю выявили три случая подделки документов, нарушения фиксировались в Люберцах, Чехове и Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«При прохождении технического осмотра самоходной машины в городском округе Мытищи гражданином было предъявлено удостоверение тракториста-машиниста, оказавшееся поддельным. Еще два подобных случая произошло в городских округах Чехов и Люберцы, где инспекторами гостехнадзора были выявлены признаки их подделки», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, выдачу удостоверений не подтвердили ни по одному из случаев, материалы дел передали сотрудникам полиции. В общей сложности на прошлой неделе инспекторы совершили 506 регистрационных действий в отношении самоходных машин и провели 853 технических осмотра самоходных машин. Кроме того, они выдали или заменили 474 удостоверения тракториста-машиниста.

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