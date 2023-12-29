Инспекторы ГУСТ Подмосковья будут дежурить в новогодние праздники

Инспекторы ГУСТ Подмосковья продолжат дежурить в период новогодних праздников, они будут следить за работой коммунальных служб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пройдет немало мероприятий на открытом воздухе, поэтому территории должны быть в порядке. Также будем ежедневно следить, как в муниципалитетах отрабатывают обращения по социально значимым направлениям. Прежде всего, это уборка, удаление наледи на пешеходных дорожках и крышах, вывоз мусора», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

В ГУСТ региона отметили, что в зимний период есть определенные правила уборки. В частности, во время снегопада специалисты прежде всего расчищают входные группы, лестницы и спуски, пешеходные дорожки, подъезды к контейнерным площадкам, внутриквартальные проезды и парковки. После этого работы проводятся на детских площадках. Все покрытия также обрабатываются от гололеда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.