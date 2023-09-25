Инспекторы ГУСТ Подмосковья выявили более семисот дефектов в содержании территорий за выходные

«Большая их часть в Истре — 141 дефект, в Домодедово — 105, в Серпухове — 78, в Воскресенске — 45. Коммунальные службы устранили уже 275 замечаний. Тем не менее, усилить работу по этой части, обеспечив оперативную отработку, все же необходимо, чтобы территории оставались опрятными и радовали жителей», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.