Инспекторы ГУСТ Подмосковья выявили более восьмисот дефектов в содержании территорий за выходные дни

За минувшие выходные инспекторам подмосковного ГУСТ удалось выявить 813 дефектов, которые были допущены при содержании территорий, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Лидерами в „антирейтинге“ стали: Коломенский — 99 нарушений, Пушкинский — 88, Волоколамский — 69, Зарайск — 66 и Дубна — 53 недочета. Наибольшее количество замечаний к коммунальным службам возникло по тематике состояния зон зеленых насаждений: 78 случаев мусора на газонах, 74 объекта требуют покоса», — сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

Также, по словам министра, среди выявленных дефектов были ненормативное состояние элементов малых архитектурных форм, несвоевременная уборка территорий и ненадлежащий контроль за состоянием фасадов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.