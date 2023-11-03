Инспекторы охотнадзора выявили факт браконьерской охоты в Коломне

Инспекторы охотнадзора Минэкологии Подмосковья выявили факт браконьерской охоты в городском округе Коломна вблизи деревни Комлево, там был найден лось с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«При вскрытии обнаружена пуля от гладкоствольного оружия. Нашим ведомством уже направлены материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по данному факту», — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Министр подчеркнул, что сотрудники ведомства проводят активную работу по выявлению нарушений, которые связаны с охотничьими ресурсами. По его словам, такая работа особенно важна во время сезона охоты или сезонной активности диких животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.