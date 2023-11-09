Инспекторы проверили правила оплаты проезда в автобусах в четырех округах Подмосковья

Выборочные проверки прошли в четырех муниципалитетах — Серпухове, Подольске, Домодедово и Ленинском округе, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Сначала инспекторы провели беседу с гражданами на остановке — они объяснили жителям Подмосковья правила оплаты проезда, действующие в регионе. По итогу мероприятий к административной ответственности были привлечены пятьдесят пять безбилетников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области после капремонта открыли три автостанции.