Instagram заблокировал аккаунт порнозвезды Бонни Блю после скандала

Профиль порноактрисы Бонни Блю был заблокирован в Instagram (социальная сеть, запрещенная в Российской Федерации, принадлежащая компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом проинформировало издание The Sun.

Точная причина удаления аккаунта Бонни Блю из популярной соцсети не называется. The Sun предполагает, что это может быть связано с недавним релизом документальной киноленты под названием «Тысяча мужчин и я».

В фильме рассказывается о сексуальном эксперименте, в ходе которого порнозвезда имела интимную связь с тысячей разных мужчин. После премьеры документального фильма, британский регулятор телерадиовещания Ofcom получил множество жалоб от возмущенной общественности.

Ранее сообщалось, что новая порномодель обогнала Бонни Блю по числу партнеров.