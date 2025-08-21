Новая порномодель обогнала Бонни Блю по числу партнеров
Согласно информации, опубликованной в издании The Tab, звезда OnlyFans Лили Филлипс обошла по количеству сексуальных партнеров знаменитую порноактрису Бонни Блю.
По информации издания, Лили Филлипс имела более 2 тыс. половых контактов. В начале текущего года количество ее партнеров оценивалось в диапазоне от 500 до 1000 человек, но в июле месяце порнозвезда организовала секс-марафон, в рамках которого за 12 часов вступила в интимную связь с 1113 мужчинами.
Бонни Блю ранее, в январе, также проводила подобный марафон. После этого мероприятия она заявила, что общее число ее половых партнеров приближается к отметке в две тысячи, что, тем не менее, меньше, чем достижение Лили Филлипс.
