Новая порномодель обогнала Бонни Блю по числу партнеров

По информации издания, Лили Филлипс имела более 2 тыс. половых контактов. В начале текущего года количество ее партнеров оценивалось в диапазоне от 500 до 1000 человек, но в июле месяце порнозвезда организовала секс-марафон, в рамках которого за 12 часов вступила в интимную связь с 1113 мужчинами.

Бонни Блю ранее, в январе, также проводила подобный марафон. После этого мероприятия она заявила, что общее число ее половых партнеров приближается к отметке в две тысячи, что, тем не менее, меньше, чем достижение Лили Филлипс.

Ранее сообщалось, что мать порнозвезды Бонни Блю обвинила в лицемерии критиков дочери.