Инстасамка отменила тур по России из-за жалоб активистов

Сейчас Инстасамка пересматривает свой формат песен, а представитель певицы подтвердил, что выступления ограничены ночными заведениями с возрастной пометкой 18+. Причиной стали жалобы на текст и «смысловую нагрузку» хитов звезды.

Апгрейд завершится в 2025 году. Сама Инстасамка планирует изменить имидж на более взрослый, а также подстроить песни на более зрелую аудиторию. Какой формат получится по итогу пока неизвестно.

Напомним, что в конце февраля певица вызвала гнев у некоторых людей своими высказывания на тему психологов. Артистка назвала это бесполезной профессией. Оскорбленные подали в суд и потребовали 150 млн рублей в качестве моральной компенсации.