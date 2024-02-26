«Психологи — скам»: с Инстасамки хотят взыскать 150 млн из-за одной фразы

Исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) разозлила россиян своей критикой психологов. Теперь с нее хотят взыскать десятки миллионов рублей в качестве моральной компенсации, пишет сайт aif.ru со ссылкой на источник в сети.

В одном из интервью Инстасамка жестко прошлась по профессии психолога. По мнению певицы, эти специалисты работают с ленивыми людьми, которые не могут решить своих проблем самостоятельно.

«Развод на деньги. Психологи — скам», — заявляла Инстасамка.

Одна из россиянок посчитала, что такие замечания от лица популярного человека опасны. В связи с этим она подала иск в суд, где потребовала наказать Инстасамку «рублем». При этом речь не о штрафе, а о выплате моральной компенсации автору иска: она хочет получить от певицы 150 млн рублей.

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