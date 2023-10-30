Инстасамку мыла ее аудитория после пластики ягодиц у Хайдарова

Инстасамка побывала на «Шоу Воли», которое выходит на телеканале ТНТ. Несмотря на то, что передачу смотрит немало людей, она решила рассказать об интимных подробностях. Впрочем, исполнительница явно не из тех, кто стесняется подобных признаний.

С ее слов стало известно, что она решилась на увеличение ягодиц у известного пластического хирурга Тимура Хайдарова, который недавно уже успел угодить в скандал. Однако Инстасамка, на удивление, осталась недовольна не из-за результата процедуры, а ее последствий.

Как оказалось, во время восстановления девушка столкнулась с унижением – ей нельзя было сидеть и ее мыли медсестры. Вероятно, Дарья Зотеева на секунду забыла о своей популярности, однако медработники сразу узнали в ней Инстасамку. Она, в свою очередь, задумалась во время мытья о своем решении.

Ранее мы уже писали о том, что звездный хирург вполне себе мог поспособствовать спасению репутации в недавнем скандале. О том, как это сделать, рассказала Мария Тарханова – председатель Союза пиарщиков России.