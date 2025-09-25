Институт прикладной геофизики сообщил о вспышке M1.6 на Солнце

На Солнце зафиксирована вторая за день вспышка предпоследнего по мощности класса M. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

Событие произошло 24 сентября в 22:13 в группе пятен с номером 4224 (S12W49). По данным специалистов, интенсивность вспышки составила M1.6, ее продолжительность достигла 25 минут. Ранее в этот же день регистрировалась вспышка меньшей мощности — M1.0.

Ученые отмечают, что в последние дни наблюдается слабое повышение солнечной активности. Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, подобные явления сохраняют умеренные риски для Земли.

Вспышки классифицируются по уровню рентгеновского излучения на орбите Земли. Они делятся на пять категорий — A, B, C, M и X. Каждая следующая буква отражает десятикратное увеличение мощности. Такие события могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигнув Земли, способны вызвать магнитные бури.

