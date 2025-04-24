Институт Виноградова предупредил об изменении ударения в слове «звонит»

В течение последних стал лет люди ставят удаление в слове «звонит» на первый слог, поэтому, скорее всего, данная тенденция сохранится и это произношение со временем будет считаться правильным, сообщила РИА Новости доктор филологических наук Мария Каленчук, ведущий специалист Института русского языка имени Виноградова РАН.

По ее словам, лингвисты отмечают устойчивую тенденцию перехода ударения в глаголах на «-ить» с окончания на основу слова, но этот процесс идет довольно медленно.

С течением времени, считают эксперты, современная литературная норма, согласно которой произносится «звонИт», уступит место новому варианту, что вполне соответствует естественным процессам развития языка.

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