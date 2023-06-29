Инсульт или Паркинсон: разбираемся, чем опасно онемение лица

Онемение в лице может быть вызвано различными причинами. Механические – когда поза не менялась долгое время и мышцы затекли, или физические – от стресса до серьезных заболеваний. В последнем случае медлить не стоит и при первых симптомах идти к врачу.

Мы чувствуем онемение, когда определенная мышца или группа мышц в организме теряют способность контролироваться или двигаться. Это может происходить вследствие различных факторов, таких как повреждение нервов, повреждение самой мышцы или проблемы с передачей сигналов от мозга до мышцы.

«Онемение лица может быть вызвано напряжением мышц, например, из-за длительного сидения перед компьютером, облокотившись на руку. В таких случаях можно провести самомассаж или упражнения для расслабления мышц и уменьшения их напряжения», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Елизавета Беспалова.

Немота может быть вызвана неврологическими проблемами, такими как паралич лица. В этом случае лечение зависит от причины и может включать физиотерапию, лекарства или хирургическое вмешательство. Также это признак более серьезных заболеваний: болезнь Паркинсона или болезнь Лайма.

«Если онемение сопровождается подергиванием глаза, то это уже может предупреждать об инсульте. Стресс также становится причиной сокращения мышц лица, что может привести к онемению», – уточнила эксперт.

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