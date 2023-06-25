Проблемы с печенью или низкий уровень гемоглобина: разбираемся, на какие проблемы со здоровьем указывает состояние кожи

Кожа человека способна защитить организм от воздействия окружающей среды. Но также бледность, желтизна и сухость кожи могут указать на наличие проблем со здоровьем. Попросили эксперта объяснить, на что нужно обратить внимание.

Бледности кожи может говорить о понижении содержания гемоглобина в крови, или об анемии. У здорового человека это может произойти из-за низкой физической активности, стресса, переутомления или переохлаждения.

«Также это может быть обусловлено и генетической предрасположенностью. Постоянная бледность может сопровождаться быстрой утомляемостью, слабостью, головокружением и отсутствием аппетита», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Посинение кожи может указывать на недостаточное содержание кислорода в крови. Такое кратковременное явление происходит после переохлаждения или сильного стресса, а вот длительное посинение может стать признаком тяжелых нарушений в работе сердца или легких.

«Если кожа становится желтого цвета, то это часто говорит о заболевании печени, желчного пузыря или поджелудочной железы», - заключила эксперт.

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