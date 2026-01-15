Терапевт и эндоскопист Нино Джавахия из сети клиник «Семейная» назвала основные факторы риска возникновения инсульта у людей молодого возраста. Об этом она сообщила в беседе с изданием «Лента.ру».

По словам врача, ключевым провокатором является наследственная предрасположенность. Риск значительно возрастает, если у близких родственников, особенно по материнской линии, были диагностированы инфаркт, гипертоническая болезнь, аритмия и другие патологии сердечно-сосудистой системы.

Вторым основным фактором специалист назвала малоподвижный образ жизни. Отсутствие достаточной физической активности приводит к нарушениям кровообращения, что повышает риск тромбообразования. Сформировавшиеся тромбы могут с током крови попасть в сосуды головного мозга.

Кроме того, риск инсульта увеличивают такие вредные привычки, как курение, злоупотребление энергетическими напитками, алкоголем, наркотическими и некоторыми фармакологическими препаратами. Опасность также представляют ожирение и сахарный диабет, развитие которых связано с нерациональным питанием.

