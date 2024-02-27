Интенсив для медиаактивистов провели в Московской области

Шестьдесят медиаактивистов из семи городских округов Подмосковья собрались на обучающем мероприятии «МедиаРост» в Шаховской школе. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что это первое событие из ряда проектов, задуманных для объединения медиаактивистов региона в ближайшем будущем. Для участников приготовили мастер-классы и реальные кейсы: им рассказали о техниках фоторепортажа, дали полезные советы для работы в социальных сетях и научили основам видеомонтажа. Также у активистов была возможность показать свой талант.

«Медиасреда развивается очень быстро, и мы должны успевать за ней. Так что такое обучение действительно принесет свои плоды, а возможность познакомиться с таким количеством людей, разделяющих общие интересы, — это отличный бонус», — поделился впечатлениями от мастер-классов один из участников интенсива.

Также в рамках мероприятия ребята встретились с делегатами II Съезда Движения Первых — Кириллом Гуриным, Варварой Афанасьевой и Ариной Чернышевой. Молодые люди поделились своим опытом, включая работу в общественной сфере.