Интерьерные решения одобрены для нового детского сада в подмосковной Балашихе

Полифункциональные подиумы «грузовички» с выдвижными кроватями будут использовать для организации сна, образовательной и игровой деятельности в новом дошкольном учреждении, которое возводят на территории ЖК «Центр-2» в Балашихе. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

Отмечается, что концепция интерьерных решений будущего садика выполнена в монохромной гамме с точечными акцентами, в современном минималистичном стиле. Особенностью проекта станет музыкальный зал, оформленный в холодных оттенках серого и голубого, василькового. Сочетание этих цветов позволит визуально расширить пространство, наполнить его воздухом и одновременно, благодаря голубому цвету, создать доверительную атмосферу.

«Детский сад — особое пространство, здесь дети учатся познавать окружающую среду. Правильное и гармоничное оформление интерьера дошкольного учреждения создает в своем роде микромир. Он должен быть визуально комфортным, чтобы детям хотелось возвращаться туда каждый день», — прокомментировала Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что долгожданную школу в микрорайоне Финский в Щелкове откроют уже 1 сентября.