International IQ Test: Украина заняла последнее место по уровню интеллекта населения в Европе

Согласно данным международного теста International IQ Test, выложенном на официальном сайте аналитиков, на Украине самый низкий коэффициент интеллекта среди европейских стран.

Судя по шкале, Украина заняла в общем рейтинге 78 мест и 78 возможных среди европейских государств.

Всего же представленном рейтинге 127 мировых дерожав. На первом месте оказался Китай. Следом за КНР идут Иран, Южная Корея, Япония и Сингапур. Россия занимает шестую строчку.

IQ Test — это международный тест для оценки уровня интеллекта. Пройти его может любой желающий. Результаты будут сопоставляться с глобальной базой данных, имеющейся у сервиса.

Ранее публицист Холмогоров дал прогноз, что при развитии ИИ нагрузка на людей лишь увеличится.