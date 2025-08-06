Интернет-энциклопедия «Рувики» обновила бонусную программу

Интернет-энциклопедия «Рувики» обновила свою бонусную программу для авторов материалов. Теперь она охватывает разделы на языках народов России.

Сейчас энциклопедия развивается на 21 языке народов России. Геймификация охватывает все разделы. За написание статей и внесение правок на языках народов РФ можно получать баллы и призы. При этом с 4 по 18 августа можно получить повышенные баллы.

«При этом мы будем очень рады, если авторы примут решение написать о своем регионе, делая вклад в создание уникального банка знаний для будущих поколений», — отметил гендиректор энциклопедии Владимир Медейко.

Бонусную программу запустили в конце прошлого года. Чтобы подключиться к ней, нужно авторизоваться на сайте и зайти в личный кабинет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании в регионе кластеров в рамках программы «Профессионалитет».