Россияне стали реже ходить в магазины детских товаров

За первые восемь месяцев 2024 года число покупателей в российских магазинах детских товаров уменьшилось в среднем на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Focus Technologies сообщает «Коммерсантъ».

В связи со снижением посещаемости магазинам приходится сокращать свое присутствие в ТЦ и менять формат работы.

По словам экспертов, спад спроса наблюдается только в розничных магазинах. Что касается интернет-магазинов, то там за период с января по август число чеков в годовом выражении выросло на 19%.

Ранее глава Росрыболовства Шестаков заявил, что закупать красную игру перед Новым годом не надо.