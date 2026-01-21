Интернет-налог: операторы решили добить абонентов архивных тарифов

Операторы мобильной связи «Мегафон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») вводят плату за использование опции безлимитного интернета для части абонентов. Изменения затрагивают пользователей архивных тарифных планов, которые не обновлялись длительное время, сообщает URA.RU.

В «Мегафоне» плата за услугу «Безлимитный интернет» составит 25 или 99 рублей в месяц в зависимости от тарифа. «ВымпелКом» установил плату в размере 4,5 рубля в сутки для определенной категории клиентов. Операторы поясняют корректировку необходимостью приведения стоимости услуг в соответствие с экономической и рыночной ситуацией, а также инфляцией и увеличением налогового бремени.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку информации об изменении тарифов. Ведомство запросило у операторов соответствующую документацию для анализа обоснованности новых цен. В случае выявления нарушений ФАС примет предусмотренные законом меры.

Отмечается, что начало года традиционно является периодом корректировки тарифов для телекоммуникационных компаний. Ранее о подобных изменениях сообщали операторы МТС и Т2.

