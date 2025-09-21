Интернет-тролли против айтишников: операция «Засорить туалет» мешает индийцам улететь в США

Пользователи интернет-форума 4chan запустили координационную кампанию под названием «Засорить туалет», направленную на создание искусственных проблем с бронированием авиабилетов для индийских IT-специалистов, пытающихся вернуться в США, сообщило издание India Today (IT).

Цель операции — помешать тысячам работников технологической отрасли вернуться к установленным компаниями срокам после введения президентом США Дональдом Трампом сбора в размере $100 тыс. за визы категории H-1B.

Тактика участников кампании заключается в массовом начале процесса бронирования популярных маршрутов (таких как Нью-Дели-Нью-Йорк) без завершения оплаты.

Системы бронирования авиакомпаний временно резервируют места на срок до 15 минут, из-за чего появляется искусственный дефицит и растут цены на билеты. На некоторые направления они подскочили с 37 тыс. до 70-80 тыс. рупий.

Ситуацию усугубляют жесткие дедлайны для возвращения сотрудников, которые установили крупные технологические компании, включая Amazon и Microsoft. Искусственно созданный дефицит билетов и ценовое давление значительно осложняют возможность своевременного возвращения индийских специалистов, работающих в них.

