«Интернет упал с самого утра»: в Ростове наблюдается масштабный сбой в работе мобильной связи

Жители Ростова-на-Дону с раннего утра столкнулись с масштабным сбоем в работе мобильного интернета, передает портал news-don.ru. В городе наблюдается рекордное ухудшение связи, которое затронуло большинство операторов.

Местные жители отмечают, что стабильно функционируют лишь отдельные сервисы. Пользователи сообщают о нормальной работе мессенджеров «ВКонтакте» и МАХ.

Частично доступен браузер «Яндекс», однако его работа может быть нестабильной. При этом полностью заблокирован доступ к популярным поисковым системам Google и браузеру Chrome.

Ситуация вызывает беспокойство у ростовчан, многие из которых пользуются мобильным интернетом для работы и повседневного общения. Провайдеры пока не дали официальных комментариев о причинах сбоя и сроках восстановления полноценного доступа в сеть.

Важно отметить, что перебои с интернетом наблюдаются не только в Ростове. Такие же проблемы есть у жителей крымских городов, Краснодара и даже Санкт-Петербурга. Перебои в мобильной сети связаны в первую очередь с атаками украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что операторы связи начали массово слать СМС клиентам о суточном периоде ожидания.