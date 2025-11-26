Возвращаясь из-за границы, россияне стали получать СМС с правилами доступа в сеть

Российские операторы сотовой связи приступили к рассылке текстовых сообщений абонентам, возвращающимся из-за рубежа. В СМС содержится инструкция по восстановлению доступа к мобильному интернету и услуге отправки сообщений, передает РИА Новости.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о введении тестового режима 24-часового ограничения для сим-карт. Мера направлена на подтверждение факта использования сим-карты физическим лицом.

Для снятия ограничений абонентам необходимо перейти по ссылке, указанной в сообщении от оператора, и выполнить процедуру верификации. Методы проверки различаются в зависимости от оператора связи.

Абонентам МТС требуется собрать цифровой пазл, перемещая бегунок на экране устройства. В «МегаФоне» процедура включает аналогичное действие с последующим вводом кода из СМС. Субscribers «Билайна» должны обновить страницу на официальном сайте оператора.

Перед прохождением проверки операторы рекомендуют отключить сервисы VPN и Wi-Fi, убедиться в подключении к сети своего оператора и отсутствии роуминга. Ограничения снимаются в автоматическом режиме через 24 часа, если пользователь не прошел верификацию ранее.

Доступ к мобильному интернету и сервису отправки СМС восстанавливается в течение пяти минут после успешного завершения проверки. Операторы направляют уведомление о снятии ограничений.

Ранее блогер заявил, что отключение интернета делает невозможными массовые акции протеста.