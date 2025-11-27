«Интервидение» стало финалистом Российской национальной премии креативных индустрий

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» вошел в число финалистов юбилейной Российской национальной премии, посвященной достижениям в сфере креативных индустрий. Всего на соискание награды в этом году поступило свыше 1200 заявок, из которых было отобрано 33 финалиста в 11 тематических номинациях, поделился заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский во время пресс-конференции в ТАСС .

Как сообщил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, учреждение премии пять лет назад стало ответом на потребность индустрии в систематизации огромного, но рассредоточенного креативного потенциала страны. Он отметил, что создание этой кросс-индустриальной площадки стало возможным благодаря личной поддержке Сергея Кириенко.

Конкурс «Интервидение» представлен в номинации «Креативное событие», где соревнуются наиболее значимые культурные проекты года. Его соперниками в этой категории стали Первая международная биеннале экологического искусства и Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар — 2025».

За пятилетнюю историю премии на участие было подано более 6000 заявок из всех регионов России, определено 183 финалиста и 49 лауреатов. Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подчеркнул, что премия подтвердила свой статус авторитетного института признания профессиональных заслуг, отмечая настоящих лидеров в своих областях. Он также добавил, что среди заявленных проектов присутствуют инициативы, получившие поддержку ПФКИ.

Определение победителей будет осуществлять экспертное жюри, в состав которого войдут представители власти, специалисты-практики и лауреаты прошлых лет. Торжественная церемония вручения наград, символом которой является статуэтка в форме семечки, запланирована на 1 декабря 2025 года в московском концертном зале.

