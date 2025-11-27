«Премия Рунета — за все!»: Захарова отреагировала на скандальное видео с орловским коммунальщиком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила вручить вирусному видео с первым замгендиректора «Орелводоканала» Владиславом Терновых специальную премию Рунета. Ролик, где чиновник неожиданно заявил о своих предпочтениях в интернете, за несколько часов стал главной темой обсуждений в соцсетях. Данную ситуацию Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале «Мария Захарова».

Видеозапись с рабочим совещанием по ремонту канализационного коллектора в Орле неожиданно обрела всероссийскую известность. На кадрах, снятых местным изданием, журналист поинтересовался у первого заместителя гендиректора «Орелводоканала» Владислава Терновых, знаком ли он с массой жалоб горожан в интернете.

В ответ коммунальщик с абсолютно серьезным видом заявил, что его в сети, помимо контента для взрослых, больше ничего не интересует. Эта фраза мгновенно разлетелась по соцсетям, превратив рядовой отчет в главный мем дня.

На запись обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем телеграм-канале она предложила наградить ролик специальной премией Рунета «За все!», сопроводив пост смеющимся смайлом.

