Интимный «дождь» в Балашихе: соседи объявили войну сладострастной паре с непристойной привычкой

Жители микрорайона Новое Павлино в Балашихе столкнулись с пикантной, но возмутительной коммунальной проблемой. Они пожаловались, что под окнами многоквартирного дома систематически появляется интимный мусор — использованные контрацептивы, которые некая любвеобильная пара сбрасывает прямо на входную группу и газон. REGIONS выяснил подробности истории и узнал, как могут наказать влюбленных за использование двора вместо мусорки.

Эта «антисанитарная инсталляция», как выражаются местные жители в паблике «Новое Павлино Балашиха», ежедневно шокирует детей и пожилых людей, вынужденных перешагивать через непристойные отходы. После многочисленных возмущений в социальных сетях, которые требуют немедленно наказать нарушителей, ситуацию прокомментировала юрист Гульназ Измайлова.

Эксперт подтвердила: такое поведение является прямым основанием для административного наказания. Выбрасывание любого мусора или предметов из окон жилых помещений квалифицируется как административное правонарушение.

Чтобы прекратить этот «интимный дождь», по словам юриста, возмущенным жильцам необходимо предпринять конкретные шаги для сбора доказательств. Измайлова отмечает, что основанием для привлечения пары к ответственности станут:

Записи с камер видеонаблюдения: если дом или подъезд оборудован системой видеофиксации, записи момента сброса мусора станут ключевым доказательством.

Показания свидетелей: коллективное обращение с указанием лиц, которые систематически наблюдают это безобразие, усилит доказательную базу.

За подобные действия нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа. Как правило, предположены следующие размеры:

Для граждан: от 1000 до 2000 рублей.

Для должностных лиц: до 6000 рублей.

Для юридических лиц: до 20 000 рублей.

Таким образом, непристойная привычка пары в Балашихе не только уродует двор, но и имеет четкую юридическую цену. Жителям достаточно зафиксировать правонарушение и обратиться к участковому или в жилищную инспекцию, чтобы превратить возмущение в официальный протокол и заставить нарушителей ответить рублем за сброшенный мусор.

