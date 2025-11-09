В Петербурге женщина поплатилась здоровьем за необычное «развлечение» с огурцом
Mash: женщина заработала сепсис после мести мужу из-за огурца во влагалище
Фото: [Фото: istockphoto.com/StockSeller_ukr]
В Петербурге 54-летняя женщина госпитализирована с сепсисом после использования огурца во влагалище. По информации телеграм-канала Mash, женщина пыталась отомстить мужу за измену, пока он на месяц уехал в Дагестан, передает Лента.ру.
Женщина оставалась с овощем три дня, после чего началось воспаление. Медики диагностировали сепсис и оказали необходимую медицинскую помощь.
По данным источника, женщина не пыталась завести отношения с другим человеком и ограничилась самостоятельной «местью», что привело к осложнениям.
Ранее сообщалось, что генетики зафиксировали уменьшение славянского компонента в генофонде столицы.