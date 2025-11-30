Интимный коэффициент: раскрыто, сколько нужно заниматься сексом, чтобы повысить уровень дохода

Недавнее исследование, проведенное экономистами из Независимого Института экономики труда в Бонне (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, или IZA), принесло неожиданные результаты. Как пишет MK.RU , была обнаружена прямая и статистически значимая взаимосвязь между регулярностью интимной жизни и уровнем дохода.

Согласно выводам ученых, пары, которые предаются плотской любви порядка 16 раз в месяц (то есть четырежды в неделю), в среднем зарабатывают на 5% больше тех, кто уделяет интиму меньше времени. Более того, граждане, полностью воздерживающиеся от половых контактов, демонстрируют доходы на 3% ниже среднего показателя в своем рыночном сегменте.

Экономисты, проводившие исследование, объясняют эту закономерность не столько физиологическим эффектом, сколько психологическим и социальным. Регулярная сексуальная активность выступает мощным индикатором общего благополучия и гармонии в жизни человека, влияя на два ключевых карьерных фактора:

Снижение стресса: интим положительно воздействует на нервную систему и снижает уровень стресса.

Повышение самооценки: востребованные в интимной жизни люди обладают высокой социальной уверенностью.

Как объясняют эксперты, человек с высокой социальной уверенностью не только активнее продвигается по карьерной лестнице, но и не стесняется требовать адекватной оплаты за свой труд.

Врач-невропатолог Максим Дольский соглашается, что регулярный секс — это «коэффициент востребованности», который свидетельствует об умении выстраивать гармоничные отношения с собой и окружающим миром, что, в свою очередь, является ключом к профессиональному успеху.

Отечественные кадровики, как выяснилось, уже давно используют эту тенденцию на практике, хотя, разумеется, не задают прямых вопросов в анкетах. Специалисты HR-отделов признаются, что соискатели с регулярной интимной жизнью предпочтительнее, поскольку они, как правило, более уравновешены, доброжелательны, эффективны в стрессовых ситуациях и умеют правильно расставлять приоритеты.

Чтобы обойти табу, кадровики, особенно на финальных этапах собеседования, используют иносказательные формулировки. Классический пример такого вопроса: «Часто ли вы чувствуете потребность доказать любимому человеку вашу привязанность тактильным и физиологическим путем?».

Ответ на такой вопрос, по мнению HR-специалистов, является отдельным тестом на эмпатию и способность к пониманию полутонов. Например, ответы в стиле «Я ей цветы дарю» или «Я ему еду готовлю» расцениваются как сигнал о том, что кандидат не силен в межличностной коммуникации и не так эмпатичен к нуждам других.

Таким образом, личная жизнь, пусть и косвенно, может стать решающим фактором при получении высокооплачиваемой должности.

