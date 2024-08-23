Инцидент с пассажиром и поездом в Нижнем Новгороде попал на видео

Пассажир поезда в Новый Уренгой пытался попасть в тронувшийся поезд, но оказался под его колесами. Об этом со ссылкой на Baza сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина бежит на вокзале Нижнего Новгорода. Он изо всех сил старается успеть запрыгнуть в вагон, но срывается в последний момент и падает на рельсы. Там колеса перерезали ему ногу.

При этом аналогичным образом в состав попасть пытались еще два пассажира. Им повезло больше, никто не упал и не пострадал.

Мужчину, который не успел запрыгнуть в поезд, госпитализировали.

В очередной раз гражданам напомнили, что на ж/д путях нужно соблюдать осторожность и внимательно слушать проводника, который также говорит время остановки на станциях. Пассажирам рекомендуют не удаляться слишком далеко от поезда, а находиться в непосредственной близости.

Ранее сообщалось, что подросток погиб от удара током между вагонами на подмосковной станции.