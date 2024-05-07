Инвестиции в производство высокотехнологичной продукции выросли в Московской области

В 2023 году в число самых перспективных направлений для инвестиций в обрабатывающем секторе промышленности в Подмосковье вошла сфера производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающей промышленности региона без учета субъектов МСП составил около 197 миллиардов рублей. При этом 11% от данного объема пришлось на сектор производства компьютеров, электронных и оптических изделий.

«За исключением традиционно высоких показателей по инвестициям в основной капитал в производство пищевых продуктов, сфера производства компьютеров, электроники и оптики стала самой популярной у Подмосковных инвесторов в 2023 году. Без учета МСП общий объем инвестиций в основной капитал в этом секторе превысил 22 миллиардов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, объем инвестиций в прошлом году по сравнению с 2022-м вырос на более чем 58%. Она уточнила, что эти показатели уже отражается на промышленном производстве. Так, например, в первом квартале 2024 года рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий в регионе составил 55,4%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.