Инвестиционная школа появится в Одинцовском округе

Строители возводят школу, рассчитанную на 750 учеников, в ЖК «Резиденции Сколково» Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

Девелопером проекта выступает инвестиционная группа АБСОЛЮТ. Он строит образовательное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Сейчас на стройплощадке выполняют устройство временных дорог, ограждения и электроснабжения и другие работы. Вскоре рабочие приступят к разработке котлована. Завершение работ запланировано на третий квартал 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.