Инвестиционный проект по созданию крупного распределительного центра реализуют в Подмосковье

«В рамках проекта инвестором будет построен распределительные центр, состоящий из двух зданий, площадь которых составит две тысячи квадратных метров и шесть тысяч квадратных метров. Проект будет реализован на земельном участке размером восемь гектаров, предоставленном компании на льготных условиях — без проведения торгов. Инвестиции в проект составят один миллиард рублей», —сказала заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.