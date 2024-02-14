Инвестиционный проект по созданию крупного распределительного центра реализуют в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Компания «М.Марс» реализует в Истре инвестиционный проект по созданию распределительного центра, это позволит создать около 30 рабочих мест для жителей городского округа. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В рамках проекта инвестором будет построен распределительные центр, состоящий из двух зданий, площадь которых составит две тысячи квадратных метров и шесть тысяч квадратных метров. Проект будет реализован на земельном участке размером восемь гектаров, предоставленном компании на льготных условиях — без проведения торгов. Инвестиции в проект составят один миллиард рублей», —сказала заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Проект планируют реализовать до конца 2033 года, его будут сопровождать в рамках регионального инвестиционного стандарта. В ведомстве отметили, что ознакомиться с перечнем земельных участков, которые доступны без проведения торгов, можно на инвестиционной карте Московской области.
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