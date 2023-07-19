Инвестор из Подмосковья запустит производство промышленной теплоизоляции в Солнечногорске

Компания «Изомат» планирует запустить производственно-складской комплекс в Солнечногорске и начать выпуск теплоизоляционных плит для промышленных предприятий до конца года, сообщает областной Мининвест. Содействие в этом ей окажет Корпорация развития региона (КРМО).

В сообщении уточнили, что для размещения производства компания выбрала формат «Подмосковье индастриал» в комплексе «Индастриал сити», расположенном в индустриальном парке «Есипово».

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 60 миллионов рублей. На предприятии будет создано около 30 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов с техническим образованием, например, инженеров и технологов», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, складской комплекс введут в работу в ближайшее время. Гендиректор компании «Изомат» Сергей Галкин отметил, что производимая продукция может использоваться для промышленных печей в разных отраслях, включая металлургию, тяжелое машиностроение, судостроение и другие. Новое предприятие разделят на три блока — цех с производственными линиями, склад сырья и склад готовой продукции. На нем будут применять отечественное оборудование, которое разработали и собрали технологи и инженеры компании «Изомат».

«Первая производственная линия уже готова к установке в индустриальном парке «Есипово», на очереди — еще две. На своем действующем предприятии в Солнечногорске компания в год производит около 38 тысяч единиц продукции. Запуск нового производства позволит увеличить объем выпускаемой продукции в 10 раз», — отметил гендиректор КРМО Владимир Слипенькин.

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