Инвестор отказался делать мост через реку Буй в Удмуртии бесплатным

В Удмуртии разгорелся конфликт вокруг платного моста через реку Буй, пишет ИА udm-info.ru. Концессионер, управляющий мостом, отказался делать проезд бесплатным, несмотря на отсутствие альтернативного маршрута в нормальном состоянии.

Общественник из Камбарки Эдуард Глухов обратился к владельцу моста с требованием отменить плату, ссылаясь на Федеральный закон № 257 (статьи 37 и 42), который предписывает прекращать взимание платы, если бесплатный альтернативный проезд невозможен.

Альтернативная дорога действительно оказалась непроезжей: один из мостов на этом маршруте признан аварийным — это подтверждают данные Системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. Глухов лично убедился, что проехать там невозможно.

Однако концессионер в ответ заявил, что уведомлял пользователей о существовании альтернативных маршрутов, и предложил активисту обращаться в организации, отвечающие за их состояние. Также компания напомнила о штрафах за проезд без оплаты и усилении контроля.

Глухов удивлен такой позицией и считает, что жители Камбарки стали заложниками ситуации. Он просит поддержки у СМИ, депутатов и общественных деятелей.

