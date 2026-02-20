Трактор проехал мимо: жители тульского частного сектора остались в снежном плену
В Туле жители частного сектора пожаловались на выборочную расчистку улиц
Жители Тулы пожаловались на работу дорожных служб после мощного снегопада, обрушившегося на регион 19 февраля, передает портал ТСН24.
По словам горожан, коммунальщики сосредоточились на расчистке главных улиц, а частный сектор в районе улиц Шишкина, Розы Люксембург, Карла Либкнехта и МОПРа остался практически не тронутым.
Люди рассказывают, что трактор приезжал, но до «квадрата» частной застройки так и не доехал. Улица Шишкина расчищена не полностью — там до сих пор стоят сугробы.
Ситуацию осложняет и то, что, расчищая основные магистрали, техника завалила снегом второстепенные проезды. Теперь жители не могут выехать со своих дворов на машинах, а пешеходам приходится пробираться через высокие снежные валы. Люди понимают, что снега выпало много — более 30 см за сутки, — но требуют, чтобы работу довели до конца.
В региональном МЧС подтвердили, что снегопад 19 февраля стал одним из самых сильных за последние годы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако жалобы на выборочную уборку продолжают поступать из разных районов города.
В администрации Тулы пообещали взять ситуацию на контроль и направить технику для расчистки частного сектора в ближайшее время.
