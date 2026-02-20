Трактор проехал мимо: жители тульского частного сектора остались в снежном плену

Жители Тулы пожаловались на работу дорожных служб после мощного снегопада, обрушившегося на регион 19 февраля, передает портал ТСН24.

По словам горожан, коммунальщики сосредоточились на расчистке главных улиц, а частный сектор в районе улиц Шишкина, Розы Люксембург, Карла Либкнехта и МОПРа остался практически не тронутым.

Люди рассказывают, что трактор приезжал, но до «квадрата» частной застройки так и не доехал. Улица Шишкина расчищена не полностью — там до сих пор стоят сугробы.

Ситуацию осложняет и то, что, расчищая основные магистрали, техника завалила снегом второстепенные проезды. Теперь жители не могут выехать со своих дворов на машинах, а пешеходам приходится пробираться через высокие снежные валы. Люди понимают, что снега выпало много — более 30 см за сутки, — но требуют, чтобы работу довели до конца.

В региональном МЧС подтвердили, что снегопад 19 февраля стал одним из самых сильных за последние годы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако жалобы на выборочную уборку продолжают поступать из разных районов города.

В администрации Тулы пообещали взять ситуацию на контроль и направить технику для расчистки частного сектора в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что пять деревень в Рязанской области отрезаны от мира из-за снегопада.