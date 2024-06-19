Инвестор выкупил заброшенный детский лагерь в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
В Подмосковье провели торги по реализации имущественного комплекса бывшего детского оздоровительного лагеря «Факел», расположенного в деревне Тимково Богородского округа, инвестор выкупил его почти за 23 миллиона рублей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Бывший детский оздоровительный лагерь «Факел» в Ногинском районе, ранее принадлежавший нефтеперерабатывающему заводу, был закрыт более двадцати лет назад и долгое время находился в заброшенном состоянии. <…> В результате приватизации объект будет восстановлен с сохранением назначения недвижимого имущества — в качестве рекреационной зоны», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По ее словам, комплекс состоит из 13 объектов капитального строительства, которые находятся в аварийном, руинированном состоянии, а также земельного участка площадью 7,5 гектара. Отметим, что найти информацию об имуществе, находящемся в торгах, можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.