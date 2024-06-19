Инвестор выкупил заброшенный детский лагерь в Московской области

«Бывший детский оздоровительный лагерь «Факел» в Ногинском районе, ранее принадлежавший нефтеперерабатывающему заводу, был закрыт более двадцати лет назад и долгое время находился в заброшенном состоянии. <…> В результате приватизации объект будет восстановлен с сохранением назначения недвижимого имущества — в качестве рекреационной зоны», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.