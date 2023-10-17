Инвесторы направили более четырехсот заявок в Корпорацию развития Московской области с начала года

За девять месяцев этого года представители среднего и крупного бизнеса направили в Корпорацию развития Московской области (КРМО) более 400 заявок на подбор площадок для локализации предприятий. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

«Московская область сохраняет высокий уровень инвестиционной привлекательности, что позволяет запускать в регионе новые производства. <…> Реализация новых проектов принесет экономике региона более 318 миллиардов рублей, а жителям Подмосковья — свыше 40 тысяч рабочих мест», — рассказала зампред правительства–министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Инвесторы планируют открыть в регионе производства в сферах пищевых продуктов, металлоконструкций, строительных материалов, медицинских и косметических изделий. Большинство из новых проектов будут импортозамещающими.

Исполняющий обязанности гендиректора Корпорации развития Московской области Александр Федоров уточнил, что почти треть полученных заявок направили компании с объемом инвестиций до 100 миллионов рублей, более 20% — от 200 до 500 миллионов рублей, свыше 18% — от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.