Инвесторы подали более ста заявок на подбор локаций для бизнеса в Подмосковье с начала года

«Инвестиционная деятельность в регионе продолжает набирать обороты и значительная часть этой работы — подбор вариантов для размещения предприятий. Запросы у инвесторов разные и зависят от профиля будущего предприятия. <…> С начала года к нам поступило уже 155 заявок, и их число будет расти», — отметила зампред.