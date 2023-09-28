Инвесторы подали более ста заявок на подбор локаций для бизнеса в Подмосковье с начала года
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С начала этого года инвесторы подали 118 заявок в Мининвест Московской области на подбор земельных участков для размещения бизнеса в регионе, еще 37 заявок поступили на подбор вариантов для размещения бизнеса в объектах капитального строительства. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиционная деятельность в регионе продолжает набирать обороты и значительная часть этой работы — подбор вариантов для размещения предприятий. Запросы у инвесторов разные и зависят от профиля будущего предприятия. <…> С начала года к нам поступило уже 155 заявок, и их число будет расти», — отметила зампред.
Отметим, что подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта в Подмосковье можно здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.