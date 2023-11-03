Инвесторы Подмосковья реализуют более десяти проектов импортозамещения в сфере электроники

Инвесторы реализуют в Московской области 14 проектов импортозамещения в сфере электроники, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Общий объем инвестиций — 10,6 миллиарда рублей. Реализация проектов принесет региону 1,3 тысячи рабочих мест», — уточнила Зиновьева.

Так, например, компания «ТЕНЗОР» из Дубны занимается реализацией проекта по разработке оборудования и программного обеспечения для того, чтобы обеспечить полный функционал по управлению системами жизнеобеспечения. Компания «Элска» из Волоколамска планирует производить низковольтные комплексные устройства (НКУ) на базе отечественных компонентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.